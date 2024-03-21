Форвард «Далласа» Евгений Дадонов ответил на вопрос, на каком языке он думает в США

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов ответил на вопрос, на каком языке он думает, проживая в США.

«На этот вопрос сложно ответить. Иногда я ловлю себя на том, что некоторые слова я использую по-английски чаще, чем по-русски — и даже не могу вспомнить, как сказать их по-русски. Если я дома и разговариваю с женой, то что быстрее придёт в голову, то и скажу. Неважно, на каком это языке», — приводит слова Дадонова портал The Athletic.

Напомним, 13 февраля 2024 года стало известно, что Евгений Дадонов выбыл на неопределённый срок. Как сообщила пресс-служба «Старз» со ссылкой на главного тренера команды Питера Дебура, хоккеист получил перелом нижней части тела.

В текущем сезоне 35-летний нападающий провёл 50 матчей, в которых набрал 23 очка — забросил 12 шайб и отдал 11 результативных передач.