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Кручинин — о СКА: на команду, идущую за КГ, один человек не должен оказывать такое влияние

Кручинин — о СКА: на команду, идущую за КГ, один человек не должен оказывать такое влияние
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Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин высказался о влиянии отсутствия защитника СКА Александра Никишина на игру армейцев в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (0-3).

«Думаю, отсутствие Никишина влияет, но на команду, идущую за Кубком, один человек не должен оказывать такое влияние. Из того, что я вижу, — „Автомобилист“ нащупал слабые места СКА и держится за них. Они отдают инициативу, чтобы СКА атаковал, но сами они максимально собранны и ждут шанса, чтобы забить в контратаке. Айван Занатта всегда говорил, что надо выиграть последнюю. Для СКА последняя наступила. Надо сконцентрироваться на одной игре, вернуть серию в Санкт-Петербург и попробовать зацепиться и там», — приводит слова Кручинина сайт КХЛ.

Напомним, Никишин получил травму в заключительном, пятом матче серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо» (4-1). В серии с «Автомобилистом» лидер обороны СКА не сыграл ни разу.

Четвёртая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом» состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 14:30 мск. При победе уральского клуба серия завершится.

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