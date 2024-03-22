Агент Никишина оценил серьёзность потери капитана СКА для команды Ротенберга

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы защитника СКА Александра Никишина, рассказал, насколько серьёзна потеря капитана армейского клуба в серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (0-3).

«Конечно, без Александра Никишина СКА сложнее. Саша проводил много времени в большинстве, это один из сильнейших защитников лиги, капитан армейцев, это серьёзная потеря для СКА. Но мы знаем примеры, когда в КХЛ уходили со счёта 0-3 в серии, тот же СКА отыгрывался у ЦСКА. Поэтому шансы всегда есть», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Никишин получил травму в заключительном, пятом матче серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо» (4-1). В серии с «Автомобилистом» лидер обороны СКА не сыграл ни разу.