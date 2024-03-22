Российский специалист Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса». Нынешнее соглашение Билялетдинова с клубом действует до 30 апреля 2024 года.

«Должен сказать, что я очень много проработал тренером и работа мне эта очень нравится. Это то, что я люблю, то, чему меня учили, чему я сам учился, получал удовольствие от своей работы. Но эта работа требует больших сил, эмоций, в общем-то, большая ответственность. Думаю, для меня будет лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. У нас была договорённость, что я только на один сезон подписываю», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.