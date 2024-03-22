Рябыкин: не верю, что СКА с сухим счётом проиграет серию

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин считает, что в серии между СКА и «Автомобилистом» (0-3) ещё не всё ясно и она наверняка вернётся в Санкт-Петербург.

«Нынешний плей-офф уникален по своей непредсказуемости. Столько неожиданных результатов не было за предыдущие 15 сезонов КХЛ. До сих пор не верится, что СКА уступает в серии «Автомобилисту» со счётом 0-3, причём кажется, что сами участники в это мало верят. В истории КХЛ лишь СКА, кстати, спасал серию, начав её с трёх поражений кряду. И тут я бы сказал, что ещё не всё ясно.

В субботу СКА выйдет на лёд арены в Екатеринбурге как на последний бой. Лично я не верю, что армейцы могут с сухим счётом проиграть серию. Они должны брать четвёртый матч и возвращать серию домой, в Санкт-Петербург. Сейчас у СКА нет права на ошибку.

Если говорить о трёх сыгранных матчах, в целом армейцы выглядят неплохо, но пока преодолеть плотную оборону не получается. Подопечные Николая Заварухина играют предельно строго, очень дисциплинированно, ждут ошибок соперника, и, как ни странно, в каждом из трёх матчей они этого дожидались. Игрокам СКА нужно более активно играть, лезть на пятак, создавать остроту перед воротами Аликина, который великолепно проводит нынешний плей-офф», — сказал Рябыкин «Чемпионату».