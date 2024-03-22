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Нападающий «Северстали» Аймурзин рассказал, что придало ему уверенности в сезоне

Нападающий «Северстали» Аймурзин рассказал, что придало ему уверенности в сезоне
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Форвард «Северстали» Данил Аймурзин рассказал об адаптации в череповецком клубе после перехода из уфимского «Салавата Юлаева».

«Тренерский штаб начал доверять, поэтому провёл полноценный сезон. Тут совокупность факторов: новый клуб, первый раз я поменял ситуацию, хорошие партнёры, новое видение игры. В начале сезона не получалось набирать много очков, я всё-таки такой человек, который долго привыкает. Но когда нащупали «химию», то и звено хорошо начало играть, и команда в целом. Всё это придавало уверенности. Хороший сезон, но могли сыграть и лучше. И я тоже мог лучше», — сказал Аймурзин в интервью Legalbet.

Нападающий перешёл череповецкую в команду из «Салавата Юлаева» в прошлом межсезонье. В регулярном чемпионате Фонбет КХЛ Аймурзин провёл 63 встречи и набрал 48 очков (16+32). В плей-офф он провёл пять игр, забил четыре гола и сделал три передачи. В сезоне-2022/2023 Аймурзин сыграл за «Салават Юлаев» 22 встречи в регулярке, записав на свой счёт 9 (4+5) результативных баллов.

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