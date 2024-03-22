Кожевников — о Билялетдинове: великий человек уходит с тренерской деятельности

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении Зинэтулы Билялетдинова покинуть пост главного тренера «Ак Барса» после окончания контракта (30 апреля 2024 года).

«Конечно, уход напрашивался, его уговорили на этот год остаться, а в остальном всё логично. Жалко, великий человек уходит с тренерской деятельности, но он останется в хоккее, я думаю. Хоккей – это его жизнь как спортсмена, тренера. Может много пользы принести в новой роли. Окончательно уходить не надо. Сам Билялетдинов это здорово понимает изнутри. Важно, чтобы казанцы сделали ему великие проводы. Матч с игроками, которых воспитывал и с которыми играл. Есть же ветеранское движение легенд», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.