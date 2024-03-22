Прошкин — об уходе Билялетдинова: может быть, опять придётся возвращать

Двукратный чемпион мира, бывший защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин прокомментировал решение Зинэтулы Билялетдинова покинуть пост главного тренера казанского клуба после окончания контракта (30 апреля 2024 года).

«Билялетдинов объявил об уходе? Наверное, у клуба не получилось выполнить задачу, к тому же у него был последний год контракта, поэтому руководство решило не продлевать его. Тут главный вопрос, кого возьмёт «Ак Барс», авторитетных тренеров очень мало. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, опять придётся возвращать», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.