Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Авангард». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Прошкин — об уходе Билялетдинова: может быть, опять придётся возвращать

Прошкин — об уходе Билялетдинова: может быть, опять придётся возвращать
Комментарии

Двукратный чемпион мира, бывший защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин прокомментировал решение Зинэтулы Билялетдинова покинуть пост главного тренера казанского клуба после окончания контракта (30 апреля 2024 года).

«Билялетдинов объявил об уходе? Наверное, у клуба не получилось выполнить задачу, к тому же у него был последний год контракта, поэтому руководство решило не продлевать его. Тут главный вопрос, кого возьмёт «Ак Барс», авторитетных тренеров очень мало. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, опять придётся возвращать», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android