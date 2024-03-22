«Трактор» — «Динамо» Москва: составы на четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 22 марта, в Челябинске на «Арене-Трактор» пройдёт четвёртый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между местным «Трактором» и московским «Динамо». Хозяева льда ведут в серии со счётом 3-0 и в случае победы могут завершить серию. Встреча начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

«Трактор» не стал вносить никаких изменений в победный состав.

Фото: ХК «Трактор»

В составе бело-голубых две перестановки: Римашевский заявлен 13-м нападающим, а его место в третьем звене занял Владислав Михайлов. Егора Петухова в четвертой тройке заменил Иван Муранов.

Фото: ХК «Динамо» Москва

Напомним, в первом матче серии уральцы одержали победу со счётом 3:2, во второй встрече для определения победителя понадобился овертайм, где Александр Шаров принёс победу «Трактору» — 5:4. Третья игра вновь завершилась в пользу челябинской команды — 3:2.