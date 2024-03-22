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«Трактор» — «Динамо» Москва: составы на четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Трактор» — «Динамо» Москва: составы на четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 22 марта, в Челябинске на «Арене-Трактор» пройдёт четвёртый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между местным «Трактором» и московским «Динамо». Хозяева льда ведут в серии со счётом 3-0 и в случае победы могут завершить серию. Встреча начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
1-й период
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Гусев, Менелл) – 08:25 (5x4)     1:1 Робинсон (Карпухин, Котляревский) – 10:55 (5x5)     2:1 Юртайкин (Ткачёв) – 12:57 (5x5)    

«Трактор» не стал вносить никаких изменений в победный состав.

Фото: ХК «Трактор»

В составе бело-голубых две перестановки: Римашевский заявлен 13-м нападающим, а его место в третьем звене занял Владислав Михайлов. Егора Петухова в четвертой тройке заменил Иван Муранов.

Фото: ХК «Динамо» Москва

Напомним, в первом матче серии уральцы одержали победу со счётом 3:2, во второй встрече для определения победителя понадобился овертайм, где Александр Шаров принёс победу «Трактору» — 5:4. Третья игра вновь завершилась в пользу челябинской команды — 3:2.

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