«Брат 2-0» и «Брат 3-0». Как два Заварухина разрывают плей-офф КХЛ

После отставки Анвара Гатиятулина Алексей Заварухин казался временным вариантом для «Трактора», который на старте сезона выглядел совсем беспомощно. Главной интригой на тот момент казался один вопрос — успеет ли челябинский и. о. проработать 10 дней до встречи с «Автомобилистом», который возглавлял двоюродный брат Николай Заварухин? Челябинский Заварухин дотянул — и на старте своей работы произвёл оглушительный успех.

Пожалуй, в регулярке главным событием, связанным с братьями, была серия промовидео «Уральского дерби», сделанная в стиле «Брата-2». «Автомобилист» доигрался до того, что в декабре слухи об отставке главного тренера стали явными, после Матча звёзд пришёл в норму, однако регулярка для Екатеринбурга была невзрачной. «Трактор» же декларировал атакующий хоккей, и периодически это получалось, но чаще всё сменялось хаосом. «Клоунада и Голливуд не могут не отразиться на результате. В клубе не должно быть артистов погорелого театра», — Владимир Плющев выдал филиппику в адрес Алексея Заварухина, который немало фигурировал в клубных медиа.

Однако очень скоро всё перевернулось. «Автомобилист» выбил из плей-офф, пожалуй, самый звёздный по подбору форвардов клуб КХЛ «Ак Барс», а сейчас увёз из Петербурга две победы. «Трактор» сначала выбил «Салават Юлаев», который считался теневым фаворитом, а теперь находится в шаге от прохода чемпионов регулярки из «Динамо» — и теперь перспективы «братского финала» в КХЛ воспринимаются уже не как шутка. За счёт чего побеждают Заварухины? Выделим несколько пунктов.

Пожалуй, главный феномен двух команд братьев Заварухиных – простота. Это не та простота, которая выражается в «закинул шайбу и беги» и не та простота, которая хуже воровства. Важно: не стоит считать, что «простота» — это синоним тупости или примитивности, это принятие самого эффективного решения с наименьшей затратой сил. В этом плане «финт Шабанова», который привёз первый гол «Динамо» в третьем матче — антипод такой игры и редкий пример грубой ошибки от двух уральских клубов. Обе команды грамотно играют позиционно и роскошно используют моменты в контратаках, которые часто провоцируют за счёт того, что заставляют соперников ошибаться.

Николай Заварухин Фото: ХК «Автомобилист»

Ещё после «Салавата» писалось, что «Трактор» проиграл по xG, владению шайбой и прочим статистическим показателям. «Динамо» тоже побеждает по цифрам, хотя в том же первом матче при счёте 2:4 не создало вообще ничего, кроме момента у молодого Чернышова, не попавшего в пустые ворота. Не раз «Динамо» не могло преодолеть построение в средней зоне, которое существовало, наверное, ещё даже в детстве Заварухиных. Бело-голубая тактика скатывалась к трём шагам: зашли, не закрепились, повторить. Однако назвать это «автобусом» нельзя — особенно на фоне вчерашней игры в Ярославле.

Примерно об такую же «колючую проволоку» порезался СКА, который хорошо атаковал позиционно только в одном периоде из шести (второй в первом матче), но и так не забил. Когда надо, «Автомобилист» включает мощнейший прессинг — вон как Андрей Обидин повис на Арсении Коромыслове! Однако, если нужно, вместо прессинга есть и плотность в средней зоне — екатеринбургский клуб и в регулярке прекрасно играл по счёту. Игроки «Авто» в большинстве точно не будут устраивать нелепых перепасовок типа той, что привела к выходу Бывальцева «в ноль». Если ошибки всë-таки случаются, то Аликин и Фукале успевают все подчистить.

Далее: в плей-офф произошло перерождение «рабочих лошадок» обоих клубов. По протоколу первым звеном «Трактора» очень давно заявлена тройка Михаил Котляревский — Джек Родуолд — Бадди Робинсон. По игровому времени и уровню мастерства они не являются первым звеном, но в плане энергии и соответствия философии плей-оффного «Трактора» это оно и есть. Если в серии с «Салаватом» на первом плане был Робинсон, то сейчас это забивший победный гол в третьем матче Котляревский, который воспользовался своей классной скоростью.

У «Автомобилиста» в первом по протоколу звене выходили Степан Хрипунов — скоростной, рабочий и пашущий форвард, у которого по карьере были сложности с реализацией созданных моментов, а также Андрей Обидин — универсальный в плане позиции на льду игрок, который может забивать силовые «тачдауны». Оба играют большую роль в лучшем меньшинстве в лиге, эта пара сделала важнейший гол во втором петербургском матче, а их центр Алексей Бывальцев забил две шайбы в меньшинстве.

Самоотверженность и блок-шоты — важная часть победы «Автомобилиста» в первом раунде. Челябинский Заварухин, в отличие от своего брата, про самоотверженность на пресс-конференциях говорит меньше, но при этом «Трактор» блокирует не меньше, а то и больше бросков. За три матча серии с «Динамо» у челябинцев уже 86 блок-шотов! «Авто» во втором раунде меньше ложится под шайбу, но зато своей позиционной игрой выдавливает СКА на неудобные позиции для броска.

Алексей Заварухин Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

Ну и важнейшая часть победы двух команд — атмосфера в раздевалке. Алексей Потапов на одной из передач сказал, что, когда команда выигрывает, атмосфера хорошая везде — однако послематчевые видео двух уральских клубов просто горят энергией. MVP Челябинска в этом плане — Зак Фукале. Чемпион МЧМ-2015 не только тащит свою команду в игре, но и толкает заряжающие спичи в раздевалке. В концовке третьей встречи был показателен момент, когда защитник Илья Николаев заблокировал шедший в упор бросок и повалился — голкипер сразу после паузы поблагодарил защитника и встряхнул его, а партнёры помогли встать.

«Автомобилист» имел репутацию команды с вечным расслабоном внутри коллектива, но в плей-офф меняется и это. Об этом мало говорилось, однако с большой долей вероятности этот костяк (уже немолодой) в следующем году не сохранится: истекают контракты почти у всех форвардов топ-9 команды. В прошлые годы можно было бы подумать, что это станет ещё одним поводом свесить ножки, но пламенная матерная речь Сергея Широкова после первого матча говорит о другом. Суперветеран получил капитанскую нашивку сразу после перехода в Екатеринбург, сыграл важную роль в избавлении от питерсовского «шаляй-валяй» и сейчас снова ведёт ветеранов за собой.

В регулярке очень много говорилось про залихватский атакующий хоккей, зелёный вектор и прочие красивые вещи. Пожалуй, все подпали под их очарование — а в плей-офф пока побеждают команды с мужицкой во всех смыслах слова идеологией. Почему? Как говорят примерно все тренеры лиги, «это плей-офф».