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Как Автомобилист и Трактор играют в плей-офф КХЛ, аналитика, разбор, мнение

«Брат 2-0» и «Брат 3-0». Как два Заварухина разрывают плей-офф КХЛ
Родион Власов
Как «Автомобилист» и «Трактор» играют в плей-офф
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Даже если «Автомобилист» и «Трактор» отпустят свои серии, такой игры от клубов не ожидал никто.

После отставки Анвара Гатиятулина Алексей Заварухин казался временным вариантом для «Трактора», который на старте сезона выглядел совсем беспомощно. Главной интригой на тот момент казался один вопрос — успеет ли челябинский и. о. проработать 10 дней до встречи с «Автомобилистом», который возглавлял двоюродный брат Николай Заварухин? Челябинский Заварухин дотянул — и на старте своей работы произвёл оглушительный успех.

Пожалуй, в регулярке главным событием, связанным с братьями, была серия промовидео «Уральского дерби», сделанная в стиле «Брата-2». «Автомобилист» доигрался до того, что в декабре слухи об отставке главного тренера стали явными, после Матча звёзд пришёл в норму, однако регулярка для Екатеринбурга была невзрачной. «Трактор» же декларировал атакующий хоккей, и периодически это получалось, но чаще всё сменялось хаосом. «Клоунада и Голливуд не могут не отразиться на результате. В клубе не должно быть артистов погорелого театра», — Владимир Плющев выдал филиппику в адрес Алексея Заварухина, который немало фигурировал в клубных медиа.

Однако очень скоро всё перевернулось. «Автомобилист» выбил из плей-офф, пожалуй, самый звёздный по подбору форвардов клуб КХЛ «Ак Барс», а сейчас увёз из Петербурга две победы. «Трактор» сначала выбил «Салават Юлаев», который считался теневым фаворитом, а теперь находится в шаге от прохода чемпионов регулярки из «Динамо» — и теперь перспективы «братского финала» в КХЛ воспринимаются уже не как шутка. За счёт чего побеждают Заварухины? Выделим несколько пунктов.

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Пожалуй, главный феномен двух команд братьев Заварухиных – простота. Это не та простота, которая выражается в «закинул шайбу и беги» и не та простота, которая хуже воровства. Важно: не стоит считать, что «простота» — это синоним тупости или примитивности, это принятие самого эффективного решения с наименьшей затратой сил. В этом плане «финт Шабанова», который привёз первый гол «Динамо» в третьем матче — антипод такой игры и редкий пример грубой ошибки от двух уральских клубов. Обе команды грамотно играют позиционно и роскошно используют моменты в контратаках, которые часто провоцируют за счёт того, что заставляют соперников ошибаться.

Николай Заварухин

Николай Заварухин

Фото: ХК «Автомобилист»

Ещё после «Салавата» писалось, что «Трактор» проиграл по xG, владению шайбой и прочим статистическим показателям. «Динамо» тоже побеждает по цифрам, хотя в том же первом матче при счёте 2:4 не создало вообще ничего, кроме момента у молодого Чернышова, не попавшего в пустые ворота. Не раз «Динамо» не могло преодолеть построение в средней зоне, которое существовало, наверное, ещё даже в детстве Заварухиных. Бело-голубая тактика скатывалась к трём шагам: зашли, не закрепились, повторить. Однако назвать это «автобусом» нельзя — особенно на фоне вчерашней игры в Ярославле.

Примерно об такую же «колючую проволоку» порезался СКА, который хорошо атаковал позиционно только в одном периоде из шести (второй в первом матче), но и так не забил. Когда надо, «Автомобилист» включает мощнейший прессинг — вон как Андрей Обидин повис на Арсении Коромыслове! Однако, если нужно, вместо прессинга есть и плотность в средней зоне — екатеринбургский клуб и в регулярке прекрасно играл по счёту. Игроки «Авто» в большинстве точно не будут устраивать нелепых перепасовок типа той, что привела к выходу Бывальцева «в ноль». Если ошибки всë-таки случаются, то Аликин и Фукале успевают все подчистить.

Далее: в плей-офф произошло перерождение «рабочих лошадок» обоих клубов. По протоколу первым звеном «Трактора» очень давно заявлена тройка Михаил Котляревский — Джек Родуолд — Бадди Робинсон. По игровому времени и уровню мастерства они не являются первым звеном, но в плане энергии и соответствия философии плей-оффного «Трактора» это оно и есть. Если в серии с «Салаватом» на первом плане был Робинсон, то сейчас это забивший победный гол в третьем матче Котляревский, который воспользовался своей классной скоростью.

У «Автомобилиста» в первом по протоколу звене выходили Степан Хрипунов — скоростной, рабочий и пашущий форвард, у которого по карьере были сложности с реализацией созданных моментов, а также Андрей Обидин — универсальный в плане позиции на льду игрок, который может забивать силовые «тачдауны». Оба играют большую роль в лучшем меньшинстве в лиге, эта пара сделала важнейший гол во втором петербургском матче, а их центр Алексей Бывальцев забил две шайбы в меньшинстве.

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Самоотверженность и блок-шоты — важная часть победы «Автомобилиста» в первом раунде. Челябинский Заварухин, в отличие от своего брата, про самоотверженность на пресс-конференциях говорит меньше, но при этом «Трактор» блокирует не меньше, а то и больше бросков. За три матча серии с «Динамо» у челябинцев уже 86 блок-шотов! «Авто» во втором раунде меньше ложится под шайбу, но зато своей позиционной игрой выдавливает СКА на неудобные позиции для броска.

Алексей Заварухин

Алексей Заварухин

Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

Ну и важнейшая часть победы двух команд — атмосфера в раздевалке. Алексей Потапов на одной из передач сказал, что, когда команда выигрывает, атмосфера хорошая везде — однако послематчевые видео двух уральских клубов просто горят энергией. MVP Челябинска в этом плане — Зак Фукале. Чемпион МЧМ-2015 не только тащит свою команду в игре, но и толкает заряжающие спичи в раздевалке. В концовке третьей встречи был показателен момент, когда защитник Илья Николаев заблокировал шедший в упор бросок и повалился — голкипер сразу после паузы поблагодарил защитника и встряхнул его, а партнёры помогли встать.

«Автомобилист» имел репутацию команды с вечным расслабоном внутри коллектива, но в плей-офф меняется и это. Об этом мало говорилось, однако с большой долей вероятности этот костяк (уже немолодой) в следующем году не сохранится: истекают контракты почти у всех форвардов топ-9 команды. В прошлые годы можно было бы подумать, что это станет ещё одним поводом свесить ножки, но пламенная матерная речь Сергея Широкова после первого матча говорит о другом. Суперветеран получил капитанскую нашивку сразу после перехода в Екатеринбург, сыграл важную роль в избавлении от питерсовского «шаляй-валяй» и сейчас снова ведёт ветеранов за собой.

В регулярке очень много говорилось про залихватский атакующий хоккей, зелёный вектор и прочие красивые вещи. Пожалуй, все подпали под их очарование — а в плей-офф пока побеждают команды с мужицкой во всех смыслах слова идеологией. Почему? Как говорят примерно все тренеры лиги, «это плей-офф».

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