Двукратный чемпион мира высказался о своевременности ухода Билялетдинова

Двукратный чемпион мира, бывший защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин высказал мнение о решении Зинэтулы Билялетдинова покинуть должность главного тренера «Ак Барса».

«Уход Билялетдинова своевременный? Наверное, да, потому что весь сезон команда нестабильно играла, что-то у них не получалось. Команда вылетела в первом раунде, поэтому это нормальная ситуация, когда ещё у тренера и контракт закончился. В любом случае он может опять вернуться, это нельзя исключать», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Сегодня, 22 марта, стало известно, что Билялетдинов покидает свой пост после окончания контракта (30.04.2024). Он работал главным тренером казанской команды с 2022 года. В прошлом году «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА со счётом 3-4. В этом сезоне клуб завершил сезон после того, как проиграл «Автомобилисту» 1-4 в первом раунде плей-офф КХЛ.