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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» одержать победу в матче с «Каролиной»

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» одержать победу в матче с «Каролиной»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Гюнцель, Славин) – 06:53     1:1 Милано (Макмайкл) – 12:45 (pp)     1:2 Славин (Котканиеми, Ноэсен) – 19:12     2:2 Овечкин (Строум, Мирошниченко) – 33:59 (pp)     3:2 Милано (Строум) – 34:40     3:3 Ахо (Гюнцель, Джарвис) – 35:23     3:4 Шей (Нечас) – 39:54     4:4 Карлсон (Лапьер, Овечкин) – 43:45 (pp)     5:4 Милано (Сандин, Строум) – 48:19     5:5 Джарвис (Гюнцель, Свечников) – 49:35 (pp)     6:5 Макмайкл (ван Римсдайк, Мирошниченко) – 53:53     6:6 Ахо (Нечас, Бёрнс) – 57:39     7:6 Строум – 65:00    

В составе «Вашингтона» отличились Сонни Милано (хет-трик), Джон Карлсон, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин, также записавший в свой актив результативную передачу.

За «Каролину» голами отметились Себастьян Ахо (хет-трик), Джейккоб Славин, Брэди Шей и Сет Джарвис. Российский нападающий Андрей Свечников записал на свой счёт передачу.

«Вашингтон» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 77 очков в 69 матчах. «Каролина» занимает четвёртое место на Востоке, набрав 95 очков в 71 встрече.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом», а «Каролина» встретится с «Торонто».

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