Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» одержать победу в матче с «Каролиной»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).
В составе «Вашингтона» отличились Сонни Милано (хет-трик), Джон Карлсон, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин, также записавший в свой актив результативную передачу.
За «Каролину» голами отметились Себастьян Ахо (хет-трик), Джейккоб Славин, Брэди Шей и Сет Джарвис. Российский нападающий Андрей Свечников записал на свой счёт передачу.
«Вашингтон» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 77 очков в 69 матчах. «Каролина» занимает четвёртое место на Востоке, набрав 95 очков в 71 встрече.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом», а «Каролина» встретится с «Торонто».
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