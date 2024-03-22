Овечкин переродился! Почему он снова стал много забивать в НХЛ?

Погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ является одним из главных — если не главным — сюжетов лиги на протяжении последних сезонов. Каждый год ходят разговоры, тот Овечкин или уже не тот, а Александр просто продолжает делать то, что умеет лучше всего — забивает.

Овечкин, впрочем, действительно уже не тот. Но это не значит, что он стал хуже, нет — НХЛ стремительно меняется, а вместе с ней меняется и сам капитан «Вашингтона». Что по большому счёту и позволяет ему в 38 лет оставаться на высоком уровне — умение адаптироваться к новым условиям и при этом быть на первых ролях является признаком невероятного профессионализма, который сезон за сезоном демонстрирует Александр. Возраст, конечно, даёт о себе знать — Ови уже не так быстр и вынослив по сравнению с молодыми игроками, — но при этом его фирменные навыки нивелируют эти недостатки. И здесь он ещё способен дать фору доброй части хоккеистов нового поколения.

До рекорда Гретцки ему осталось забросить уже менее 50 шайб — вчерашний дубль в ворота «Торонто» позволил Овечкину преодолеть эту отметку и приблизиться к достижению Величайшего на расстояние 49 точных бросков. Звёздный форвард продолжает пробивать себе путь к абсолютному величию, которое приобретает всё более чёткие очертания.

В его способности стать самым результативным снайпером в истории НХЛ многие сомневались и сомневаются до сих пор. Разные причины могли выбить Александра из колеи — недостаток физики, утрата отца, уход из команды Бекстрёма, с которым Овечкин бок о бок прошёл весь путь в «Кэпиталз», а затем и Кузнецова, общая деградация команды, — но он по-прежнему в гонке, да ещё и на какой скорости.

Первая половина сезона действительно выдалась для него неудачной — за первый 41 матч Александр забросил всего восемь раз. 0,19 гола за игру — так себе статистика по меркам девятикратного обладателя «Ришара». При этом и процент реализации был аномально низким — всего 5,9% бросков в створ зажигали красный свет за воротами соперников Овечкина. Разумеется, всё время так продолжаться не могло.

Во второй половине мы видим того Овечкина (вернее, ту результативность), которого привыкли видеть на протяжении всей карьеры. с 23 января — дня, когда Александр провёл 42-й матч в сезоне — он входит в десятку лучших снайперов лиги. За 24 игры на этом отрезке на счету Овечкина 15 голов, а процент реализации взлетел аж до 18,1%.

Лучшие снайперы НХЛ с 23 января 2024 года

Игрок Клуб Матчи Голы Зак Хайман «Эдмонтон» 25 20 Остон Мэттьюс «Торонто» 23 19 Брейден Пойнт «Тампа-Бэй» 22 19 Кирилл Капризов «Миннесота» 24 18 Натан Маккиннон «Колорадо» 22 16 Филип Форсберг «Нэшвилл» 23 16 Джонатан Маршессо «Вегас» 22 16 Ник Судзуки «Монреаль» 23 15 Вильям Нюландер «Торонто» 23 15 Александр Овечкин «Вашингтон» 24 15

Как можно заметить, Овечкин не так уж и сильно отстаёт от Остона Мэттьюса, который, однако, по ходу всего сезона всё равно играет в какой-то отдельной лиге. Приятно также отметить присутствие в этом топе Кирилла Капризова. Форвард «Миннесоты» за последние 24 матча забил столько же, сколько за первые 39.

Что касается Александра, то прямо сейчас он превышает средний показатель своей продуктивности по ходу карьеры. Благодаря последним двум месяцам теперь он забивает 0,35 гола за игру в этом сезоне, а на отрезке с 23 января — 0,63! При среднем количестве 0,6 за матч в карьере. И это без своих главных ассистентов! В общем-то, это вполне может быть одной из причин улучшения его показателей — потери «Кэпиталз» эмоционально встряхнули Овечкина. И абсолютно точно на его перерождение повлияла поездка в Дубай во время паузы на Матч звёзд — после неё форвард и начал исправно забивать.

Овечкин набрал отличную форму, и это очень важно в контексте не только его погони за рекордом Гретцки, но и борьбы «Вашингтона» за место в плей-офф — к удивлению многих, «столичные» ещё борются за уайлд-кард, и каждый гол Александра может помочь команде ухватиться за путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли.