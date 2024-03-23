Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в Далласе

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:2).

В составе победителей дубль на счету Джейми Бенна. Ещё по шайбе забросили Джо Павелски и Сэм Стил.

У гостей отличились Майкл Бантинг и Рикард Ракелль.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт в этом матче две результативные передачи.

«Даллас» одержал третью победу подряд, набрал 95 очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

«Питтсбург» остался с 69 очками и идёт седьмым в Столичном дивизионе практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.

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