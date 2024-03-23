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Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в Далласе

Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в Далласе
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В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» (4:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бантинг (Малкин, Жозеф) – 02:45     1:1 Павелски (Харли, Робертсон) – 07:16     2:1 Бенн (Хейсканен, Робертсон) – 25:52 (pp)     3:1 Бенн (Стэнковен) – 27:09     4:1 Стил (Смит) – 44:37     4:2 Ракелль (Малкин, Бантинг) – 51:03    

В составе победителей дубль на счету Джейми Бенна. Ещё по шайбе забросили Джо Павелски и Сэм Стил.

У гостей отличились Майкл Бантинг и Рикард Ракелль.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт в этом матче две результативные передачи.

«Даллас» одержал третью победу подряд, набрал 95 очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

«Питтсбург» остался с 69 очками и идёт седьмым в Столичном дивизионе практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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