«Я видел, как обменивали Гретцки». «Питтсбург» должен отказаться от Сидни Кросби

Ошибки руководства «Пингвинз» почти привели клуб к краху. Теперь многое зависит от великого капитана. На него скинули всю ответственность.

Каждому клубу рано или поздно нужна перестройка. Эпохи проходят, всё меняется, звёзды стареют. Постепенно появляется необходимость развиваться в новом направлении, с новыми людьми. С молодыми игроками.

Такая ситуация настигла и «Питтсбург». Пора расставаться со своими легендами.

На днях известнейший инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Пингвинз» предлагают 36-летнему Сидни Кросби новый контракт. Предположительно — на два или три года на общую сумму $ 10,5 млн. Как раз в конце следующего сезона завершается его 12-летний контракт на $ 104,4 млн, с кэпхитом $ 8,7 млн.

Нужно ли Кросби оставаться в «Питтсбурге»? Пора ли ему сменить клуб? Должен ли новый контракт быть подписан с «Пингвинз»? Давайте разберёмся.

«Лучший шаг — это отобрать Кросби у гнилого «Питтсбурга»

Кросби — легенда «Питтсбурга», находящийся в команде с 2005 года. Один из величайших хоккеистов в истории не только клуба, но и всего спорта. Вероятно, лучший игрок франшизы наравне с Марио Лемье.

Так почему же появились мысли, что Сиду пора сменить клуб?

Марио Лемье и Сидни Кросби Фото: imago/ТАСС

В преддверии дедлайна НХЛ — 2024 журналист The Hockey News Стэн Фишлер — легенда хоккейной журналистики, пишущий статьи с 1955 (!) года — предложил «Нью-Йорк Рейнджерс» выменять Кросби.

«На мой взгляд, лучший шаг, который Крис Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») мог бы сделать, — это отобрать Кросби у гнилых «пингвинов». Сейчас или в будущее межсезонье.

Из-за того что франшиза «Питтсбурга» пошатнулась, «Пингвинз» не попадут в плей-офф ещё два года. После этого у Кросби уже наступит пенсионный возраст. Если «синерубашечники» смогли заполучить Уэйна Гретцки, то появление Кросби на Седьмой авеню не является чем-то невозможным!» — написал Фишлер.

Тогда же журналист в своих соцсетях кратко подвёл к своей статье «Я видел, как обменивали Гретцки».

Именно это заставило задуматься: может, в этом реально есть толк?

Зачем нужно менять Кросби?

Вероятно, это решение станет лучшим для всех сторон.

«Питтсбург» едва ли попадёт в плей-офф в нынешнем сезоне, уж слишком много «пингвины» потеряли в ходе регулярки. Впервые в карьере Кросби его клуб дважды подряд не квалифицируется в розыгрыш Кубка Стэнли. Уже одно это говорит о том, что «Пингвинз» нуждаются в перестройке — и как можно скорее.

Дела «Питтсбурга» на самом деле очень плохи. Помимо провальных результатов, сейчас команда переполнена престарелыми звёздами, которые не показывают той отдачи, которую подразумевают их контракты. $ 8,7 млн у 36-летнего Кросби (до конца сезона-2024/2025), $ 6,1 млн у 37-летнего Евгения Малкина (до конца сезона-2025/2026), $ 10 млн у 33-летнего Эрика Карлссона (до конца сезона-2026/2027), $ 6,1 млн у 36-летнего Криса Летанга (до конца сезона-2027/2028).

Мёртвым грузом повиснут и контракты Брайана Раста и Рикарда Ракелля. Первому к концу соглашения с кэпхитом $ 5,125 млн будет уже 36 лет, второму — 35 (кэпхит — $ 5 млн).

При этом в клубе почти нет достойной молодёжи и качественных игроков на долгосрочную перспективу. Заполучить таких хоккеистов возможности также нет. Как раз из-за тяжёлых контрактов «старичков».

Сидни Кросби с товарищами по «Питтсбургу» Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Логичный вопрос: а при чём здесь Кросби-то? Он же может переподписать контракт на более лояльных для «Питтсбурга» условиях.

С одной стороны, да. И это даже поможет. Но с другой… а вы можете представить, что при живом Кросби «Пингвинз» обменяют Малкина или Летанга? Поступят с ними так же, как «Вашингтон» поступил с Евгением Кузнецовым?

Тяжело представить подобное развитие событий. Да, как говорят, Кросби не влияет на руководство клуба в отношении подбора игроков. Но очевидно, что такие обмены «Питтсбурга» капитана явно не обрадуют — можем вспомнить, как Сид реагировал на затруднительные переговоры о новом контракте для Малкина.

Иными словами, Кросби можно было бы спокойно оставить — он бы ещё много полезного сделал для клуба. Но придётся либо оставлять его друзей, либо идти на риск, не зная наверняка, к чему приведёт расставание с другими легендами франшизы.

«Кросби не должен вам ни черта, ребят»

Насколько реален обмен? Более чем. Почему нет?

Естественно, главная причина, которая может как помешать, так и поспособствовать обмену, — это личное желание самого Кросби. Без оного «Питтсбург» не решится на такой ход.

При этом сам Сид вполне может пойти на это, если будет уверен, что так будет лучше для клуба.

Не хочется прикидывать, куда именно в таком случае отправится легендарный канадец. Слишком много нюансов — на отдельный материал. Уж точно не в «Вашингтон», не в условный «Торонто», который попросту не потянет его кэпхит. Но, например, те же «Рейнджерс» при правильных ходах смогут заполучить Кросби. Как и ряд других команд.

А главное — в этом не будет ничего позорного. Ничего неуважительного.

Эту же тему ещё в начале марта обсудили известные журналисты Энди Стрикленд и Кэм Дженссен в подкасте The Cam & Strick Podcast.

Стрикленд: Я хочу, чтобы Кросби попадал в плей-офф, когда он более великий игрок, чем просто «набирающий в среднем по очку за матч», и всё ещё среди лучших хоккеистов в лиге.

Дженссен: Я понимаю вас, ребята из Питтсбурга. Но как хоккейный фанат эгоистично отмечу, что хочу увидеть главного человека в плей-офф. 100%. Так что мы надеемся, что что-нибудь случится и он перейдёт в клуб-претендент на Кубок Стэнли. Как это произойдёт, чувак, я без понятия.

Стрикленд: Этого не произойдёт в нынешнем сезоне. Единственный способ, что его обменяют, — если он скажет Кайлу Дубасу (генеральный менеджер «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата»), что хочет, чтобы его обменяли.

Дженссен: Да. И я хочу, чтобы он сделал это.

Стрикленд: Я хотел бы, чтобы он сказал: «Эй, послушайте, Джино, Летанг». Даже Марк-Андре [Флёри] может сказать: «Эй, Сид, это нормально. Я ушёл из клуба». Поговорите с Патриком Кейном, с Уэйном Гретцки, подоставайте вопросами Марка Мессье. Поговорите с Яромиром Ягром.

Сидни Кросби и Марк-Андре Флёри Фото: Ralph Freso/AP/ТАСС

Дженссен: И не говоря уже о том, что он сделал недостаточно для этого города. Он ничего вам не должен, ребят. Простите, я люблю вас всех, но он не должен вам ни черта. Поэтому, что бы он ни выбрал, вам стоит принять это.

Стрикленд: Он уже отдал вам многое.

Журналисты обсудили ещё одну важную тему. Пока Кросби ещё тащит, пока Кросби ещё крут, ему стоит найти новый клуб. Такой великий хоккеист не заслуживает тратить последние годы своего расцвета на команду, которую не ждёт вообще ничего.

И в этом нет ничего плохого. Каждый должен самостоятельно распоряжаться своей карьерой и жизнью так, как считает правильным. Особенно с учётом того, сколько счастливых и великих моментов Сид принёс как «Питтсбургу», так и всей Канаде.

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Даже Ягра меняли. Даже Гретцки меняли. Лемье прерывал карьеру, уходя из хоккея из-за проблем со здоровьем.

Да, Кросби вряд ли покинет «Питтсбург». Уж слишком родная для него эта команда. Вряд ли и «Питтсбург» откажется от Сида. Уж слишком его любят — что в клубе, что в городе. Но нужно понимать, что сейчас Кросби — как и его друзья в лице Летанга и Малкина — «душит» команду. Она не может развиваться дальше.

Да, история союза Кросби и «Питтсбурга» будет очень красивой. Но рано или поздно абсолютно всё приходит к состоянию, когда требуются перемены. Иногда приходится покидать даже родные места, если ты уже ничего не можешь им дать — а они тебе. Сейчас Кросби — тащащий команду и отдающий всего себя ей — сам же её и убивает. Не даёт развиваться, идти дальше. И сам лишь нагружает себя дополнительной ответственностью за франшизу. Это путь в никуда. При таких раскладах много сделавшему для своих краёв Сиду остаётся лишь покинуть «Питтсбург».

Да, если Кросби согласится на значительное понижении зарплаты по новому контракту, это может частично помочь. И ему, и «Пингвинз». Всё-таки, будучи лидером и понимая ситуацию клуба, надо доказывать свою преданность — неожиданно, но — не только на льду. Особенно с учётом того, что со временем все хоккеисты сдают.

Вот только как далеко готов зайти Кросби, чтобы помочь «Питтсбургу»? Решится ли он расстаться со своими легендарными друзьями ради клуба?

Пока что ответы на эти вопросы неизвестны. Но однажды на них придётся ответить. Уже в следующем сезоне «Пингвинз» будут на краю пропасти. Подобную ситуацию можно наблюдать и в стане их главных соперников — «Вашингтона». Однако там всё можно оправдать хотя бы «погоней за рекордом».

А ради чего терпеть «Питтсбургу»? Что ждёт команду?

Сидни Кросби и Александр Овечкин Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Если ничего не изменить, «Пингвинз» не светит плей-офф до конца тяжелейших контрактов их лидеров. Игра команды скучна. Не будет какого-то особого смысла в существовании «пингвинов» в эти ближайшие годы.

И понятное дело, что это не вина Сида. Он делает всё, что в его силах, чтобы помогать команде. Он её законный и единоличный лидер. Что почти 20 лет назад, что сейчас. Но само руководство не решится на такие изменения. Фанаты попросту сожрут фронт-офис «пингвинов» за это. Руководство «Питтсбурга» уже совершило кучу ошибок, и потенциальный уход Сида станет именно их виной. Они довели до этого и скинули ответственность на канадца. И об их ошибках стоит поговорить отдельно.

Мы видели обмен Гретцки. Мы видели обмен Ягра. Увидим ли мы обмен Кросби?

А вернее…

Решится ли он?