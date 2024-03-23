«Это чистая спекуляция». Вячеслав Быков — о возможном назначении в «Ак Барс»

Бывший главный тренер сборной РФ Вячеслав Быков отреагировал на тот факт, что Зинэтула Билялетдинов покинет пост наставника «Ак Барса» по окончании контракта (30.04.2024), и отреагировал на слухи о возможном его назначении в казанский клуб.

«Можно сожалеть, что уходит такой гуру хоккейного цеха, тренерского цеха. Потому что его опыт и его вклад в эту профессию, в развитие хоккея очень большой.

Были ли у меня переговоры с «Ак Барсом»? Нет, нет, это чистая спекуляция. Я не знаю, откуда эта информация выходит. Мне сложно сказать. Если бы были какие-то разговоры, то наверняка что-то официально было бы», — цитирует Быкова «ВсёПроСпорт».

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.