Р. Ротенберг: СКА больше всех в КХЛ играет в меньшинстве, у меня такое впервые в жизни

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре своей команды в меньшинстве после первой победы в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (5:2).

«Четырёхминутное удаление? Мы на сегодняшний день на первом месте по удалениям в лиге. Мы больше всех играем в меньшинстве, это недопустимо. Очень много сил тратим на меньшинство. Надо убрать удаления. Но в то же время нас натренировали весь сезон. Весь сезон мы много играем в меньшинстве, а лучшая тренировка – это игра. Мы умеем играть в меньшинстве, понимаем, как это делать. Конечно, лучшее меньшинство – игра без удалений. Нужно убрать удаления, и мы будем играть ещё лучше.

Ритм игры мы теряем. Хотя ребята молодцы – пластались, ловили шайбу на себя. Все, кто выходил в меньшинстве, сегодняшняя победа – это их заслуга в первую очередь. Очень сильный соперник, сильные иностранцы, праворукие ребята, играли на Олимпиаде. Мэйсек играл в финале, я его хорошо помню с этой игры. Надо не давать шанса за счёт своей правильно игры, работы на команду.

За счёт чего закрываем праворуких иностранцев в меньшинстве? Это работа всего тренерского штаба, всех секретов мы не сможем раскрыть, серия продолжается. Мы много играем с шайбой, всегда контролируем игру. Но в то же время мы на первом месте в лиге по удалениям, у меня первый раз в жизни такое, когда команда, играющая в атаку, с шайбой, на первом месте по удалениям в лиге в плей-офф, причём с явным преимуществом. Обязаны подтянуть дисциплину. Убрали ошибки – сделали шаг вперёд, сейчас убираем удаления – делаем второй шаг вперёд.

Игра не бывает идеальной, нет предела совершенству. Есть, что улучшить по всем компонентам. Не будем обсуждать все детали тактики. Есть много деталей, которые ещё можно улучшить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После сегодняшней победы СКА сократил отставание в счёте серии — 1-3.