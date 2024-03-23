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«Как обычно». Николай Заварухин — об общении с братом после победы «Трактора»

«Как обычно». Николай Заварухин — об общении с братом после победы «Трактора»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, общался ли он с братом, главным тренером «Трактора», Алексеем Заварухиным после выхода его команды в полуфинал Кубка Гагарина.

«Общались ли с братом? Как обычно, написал ему сообщение, поздравил с проходом «Динамо». Приходили ли мне сообщения? Ещё не смотрел телефон», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сегодня, 23 марта, «Автомобилист» на домашнем льду проиграл СКА со счётом 2:5. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу екатеринбуржцев.

Напомним, вчера, 22 марта, челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:4 и одержал победу в серии — 4-0. Таким образом, челябинцы стали первыми полуфиналистами текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

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