«Мамонты Югры» отправили шайбу в свои ворота на отложенном штрафе в матче плей-офф МХЛ

В данный момент в Нижнем Новгороде проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги серии между местной «Чайкой» и «Мамонтами Югры». Идёт первый овертайм, счёт 1:1.
На 14-й минуте матча, нападающий «Чайки» Кирилл Свищёв нарушил правила и судья поднял руку. Голкипер «Мамонтов» уехал на скамейку, чтобы вышел шестой полевой игрок. Гости поехали в атаку, но им пришлось вернуться в свою зону, где защитник Иван Криванков неудачно отдал пас, забросив шайбу в пустые ворота своей команды.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно в сообществе «Чайки» «ВКонтакте».
Таким образом, счёт в матче стал 1:1. Автором гола записали Свищёва.
Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу нижегородской команды. В случае сегодняшней победы «Чайка» выйдет в полуфинал Кубка Харламова.
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