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«Мамонты Югры» отправили шайбу в свои ворота на отложенном штрафе в матче плей-офф МХЛ

«Мамонты Югры» отправили шайбу в свои ворота на отложенном штрафе в матче плей-офф МХЛ
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В данный момент в Нижнем Новгороде проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги серии между местной «Чайкой» и «Мамонтами Югры». Идёт первый овертайм, счёт 1:1.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
23 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
ОТ
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 Гуревич (Фаизов) – 12:39 (5x5)     1:1 Свищев – 13:48 (en)     2:1 Свищев (Бреус) – 77:56 (5x5)    

На 14-й минуте матча, нападающий «Чайки» Кирилл Свищёв нарушил правила и судья поднял руку. Голкипер «Мамонтов» уехал на скамейку, чтобы вышел шестой полевой игрок. Гости поехали в атаку, но им пришлось вернуться в свою зону, где защитник Иван Криванков неудачно отдал пас, забросив шайбу в пустые ворота своей команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно в сообществе «Чайки» «ВКонтакте».

Таким образом, счёт в матче стал 1:1. Автором гола записали Свищёва.

Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу нижегородской команды. В случае сегодняшней победы «Чайка» выйдет в полуфинал Кубка Харламова.

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