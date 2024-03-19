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Матч МХЛ закончился несколькими массовыми драками на 232 штрафные минуты

Матч МХЛ закончился несколькими массовыми драками на 232 штрафные минуты
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф МХЛ между «Белыми Медведями» и «Омскими Ястребами». Матч закончился разгромной победой омичей со счётом 7:2.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 14:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
2 : 7
Омские Ястребы
Омск
0:1 Трикозов – 00:22 (5x5)     0:2 Казанцев (Хворов, Куликовский) – 02:29 (5x5)     0:3 Сысоев (Голоднюк) – 13:56 (6x5)     1:3 Колодий (Юсупов, Агламзянов) – 20:25 (5x5)     1:4 Малов – 24:29 (5x5)     1:5 Захаров (Голоднюк) – 25:13 (5x5)     2:5 Екимов (Телегин) – 45:52 (5x5)     2:6 Кол (Трикозов) – 54:22 (5x5)     2:7 Трикозов – 59:13 (5x3)    

Концовка матча отметилась несколькими массовыми драками. Первая потасовка началась с седьмой заброшенной шайбы гостей. Хоккеист челябинского клуба набросился на одного из игроков «ястребов» и стал наносить удары. Вскоре на льду вспыхнула массовая потасовка, в которйо поучаствовал даже вратарь «Белых Медведей» Данил Мошаров. Некоторые игроки челябинцев выбежали на площадку со скамейки запасных. После длительной паузы, связанной с подсчётом штрафа, произошла ещё одна потасовка. По итогам потасовки команды сообща набрали 232 штрафные минуты, а всего за матч было набрано 256 минут штрафа.

Права на видео принадлежат ООО «МХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.

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