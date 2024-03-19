Матч МХЛ закончился несколькими массовыми драками на 232 штрафные минуты

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся второй матч серии второго раунда плей-офф МХЛ между «Белыми Медведями» и «Омскими Ястребами». Матч закончился разгромной победой омичей со счётом 7:2.

Концовка матча отметилась несколькими массовыми драками. Первая потасовка началась с седьмой заброшенной шайбы гостей. Хоккеист челябинского клуба набросился на одного из игроков «ястребов» и стал наносить удары. Вскоре на льду вспыхнула массовая потасовка, в которйо поучаствовал даже вратарь «Белых Медведей» Данил Мошаров. Некоторые игроки челябинцев выбежали на площадку со скамейки запасных. После длительной паузы, связанной с подсчётом штрафа, произошла ещё одна потасовка. По итогам потасовки команды сообща набрали 232 штрафные минуты, а всего за матч было набрано 256 минут штрафа.

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