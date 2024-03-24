31 сейв Самсонова помог «Торонто» обыграть «Эдмонтон», у Макдэвида три передачи

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Тороно на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей по дублю оформили Бобби Макманн и Понтус Хольмберг и ещё по одной шайбе в свой актив записали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 31 сейв.
В составе «Эдмонтона» отличились Зак Хайман, Кори Перри и Леон Драйзайтль. Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Таким образом, «Торонто» одержал вторую победу подряд. «Эдмонтон», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд. В следующем матче «Торонто» встретится с «Каролиной Харрикейнс», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз».
- 24 марта 2024
-
05:43
-
05:34
-
04:54
-
02:55
-
01:55
-
00:12
- 23 марта 2024
-
23:52
-
23:10
-
22:43
-
22:19
-
21:55
-
21:46
-
21:21
-
20:59
-
20:55
-
20:21
-
20:00
-
19:55
-
19:34
-
19:10
-
19:04
-
18:46
-
18:39
-
18:30
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
18:05
-
17:58
-
17:52
-
17:45
-
17:33
-
17:08
-
16:54
-
16:45