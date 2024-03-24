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31 сейв Самсонова помог «Торонто» обыграть «Эдмонтон», у Макдэвида три передачи

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Тороно на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей по дублю оформили Бобби Макманн и Понтус Хольмберг и ещё по одной шайбе в свой актив записали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 31 сейв.

В составе «Эдмонтона» отличились Зак Хайман, Кори Перри и Леон Драйзайтль. Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Торонто» одержал вторую победу подряд. «Эдмонтон», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд. В следующем матче «Торонто» встретится с «Каролиной Харрикейнс», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз».