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Торонто Мэйпл Лифс — Эдмонтон Ойлерз, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 24 марта

31 сейв Самсонова помог «Торонто» обыграть «Эдмонтон», у Макдэвида три передачи
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Тороно на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Макманн (Таварес, Лильегрен) – 04:17     2:0 Нюландер (Лильегрен) – 18:14 (pp)     3:0 Хольмберг (Доми, Мэттьюс) – 28:02     4:0 Хольмберг (Макманн, Райлли) – 31:04     5:0 Макманн (Нюландер, Таварес) – 35:46     5:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 44:59 (pp)     5:2 Перри (Кейн, Макдэвид) – 48:32 (pp)     5:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 56:21     6:3 Мэттьюс – 59:47    

В составе победителей по дублю оформили Бобби Макманн и Понтус Хольмберг и ещё по одной шайбе в свой актив записали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 31 сейв.

В составе «Эдмонтона» отличились Зак Хайман, Кори Перри и Леон Драйзайтль. Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Торонто» одержал вторую победу подряд. «Эдмонтон», в свою очередь, потерпел первое поражение после двух побед подряд. В следующем матче «Торонто» встретится с «Каролиной Харрикейнс», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз».

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