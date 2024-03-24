СКА направит выручку с продажи билетов на пятый матч серии на помощь жертвам трагедии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что все полученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с «Автомобилистом» пойдут на помощь жертвам трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта

«Сегодня в России день траура по погибшим в ужасном теракте в Красногорске. Скорбим вместе со всей страной. Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с „Автомобилистом“ СКА направит на помощь пострадавшим. Также я лично переведу 1 миллион рублей. Сил и мужества семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. В это тяжёлое время мы с вами», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале и приложил реквизиты для перевода средств.

Пятый матч серии пройдёт завтра, 25 марта, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.