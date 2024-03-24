Экс-тренер сборной Франции Занатта должен сменить Кудашова в московском «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», руководство хоккейного клуба» «Динамо» (Москва) намерено отправить в отставку главного тренера команды Алексея Кудашова. Главным претендентом на эту должность сейчас является 63-летний Айван Занатта.

Напомним, что под руководством 52-летнего Кудашова в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента, став лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата. Из плей-офф динамовцы вылетели на стадии второго раунда, благодаря чему займут пятое место в итоговой турнирной таблице КХЛ.

Последним местом работы 63-летнего Занатты является должность в тренерском штабе сборной Франции. В КХЛ специалист известен своей работой в СКА (был уволен), в пражском «Леве», ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар». Также тренер работал в клубе ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург).