«Динамо» с Кудашовым провалило третий плей-офф КХЛ подряд. Что теперь делать клубу?

Вылет московского «Динамо» из плей-офф КХЛ – одна из главных сенсаций нынешнего Кубка Гагарина. Во-первых, бело-голубые проиграли серию со счётом 0-4. Во-вторых, чемпион регулярки таким образом уступил «Трактору», занявшему лишь шестое место на Востоке. Безусловно, челябинцы чудо как хороши этой кубковой весной, эта команда сейчас звенит звонче всех и играет на невероятном кураже, но такой вылет для «Динамо» — это полный и безусловный провал.

Проблемы в плей-офф у бело-голубых возникли ещё в первом раунде, а во втором лишь усугубились. Невзрачная игра в равных составах, серьёзные позиционные ошибки защитников, неуверенность вратарей. Серию с минским «Динамо» москвичи забрали во многом за счёт большинства, но для хотя бы одной победы во втором раунде над «Трактором» этого оказалось катастрофически мало. При этом болевые точки бело-голубых обострились максимально: провал вратаря Коновалова (да и Моторыгин не впечатлил), проигрываемый раз за разом защитниками пятак, а лидеры атаки так и не смогли хоть в одной встрече забить больше, чем «Динамо» пропускало. При этом к Гусеву, Уилу и Ко вопросов не так много: забивали ведущие форварды бело-голубых в каждом матче, при том что некоторые из них играли с серьёзными травмами. А вот глубина атаки, которая, казалось, возникла у команды по ходу регулярки, исчезла в плей-офф и не помогла динамовцам подстраховать развалившуюся оборону.

Никита Гусев и Джордан Уил Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В целом же «Динамо» не хватило характера, кубковой заряженности. Регулярный чемпионат, где всё идёт степенно и размеренно, бело-голубые прошли очень ровно, а короткие отрезки серий плей-офф, где многое зависит от эмоций, от духа, «Динамо» провалило. Сыграло, как я уже писал, чересчур академично, и не нашлось того, кто мог бы поднять динамовцев на яростный кубковый бой.

Конечно, большие вопросы к главному тренеру «Динамо» Алексею Кудашову. Он сильный тактик, здорово работает с молодёжью, уверенно ведёт команду на длинной дистанции, но в плей-офф его коллективы уже не в первый раз уступают сопернику, прежде всего в характере, пусть и при внешне равной игре. Не хочется безапелляционно вешать на Кудашова клеймо «тренера не для больших дел», но факты говорят явно не в его пользу.

За семь полных сезонов в «Атланте», «Локомотиве» и московском «Динамо» Кудашов лишь раз вышел хотя бы в третий раунд плей-офф. Допустим, с «Атлантом» это было сделать нереально, а «Локомотиву» тяжело было сражаться с армейской гегемонией на Западе, но в «Динамо» Кудашову выпал прекрасный шанс добиться чего-то. Но в первый год его команда с Шипачёвым с гигантским трудом в семи матчах прошла «Северсталь», чтобы затем с треском проиграть 0-4 ЦСКА во втором раунде. На второй год «Динамо» Кудашова пусть без Шипачёва и Яшкина, зато с Уилом, Менеллом и О’Деллом вообще не преодолело даже четвертьфинал конференции, отдав «Торпедо» три подряд овертайма в решающий момент – это к вопросу о характере. Ну и сейчас команда, не потерявшая лидеров прошлого сезона, усиленная Гусевым, Пакеттом, Ожигановым, натужно прошла восьмую команду Запада в шести играх, а затем провалилась в битве с «Трактором».

Три сезона – это тот срок, который принято давать тренеру для достижения результата. Кудашов за три сезона выиграл только две серии плей-офф. Ну ещё плюс Кубок Континента, который, впрочем, и сам Алексей Николаевич не переоценивает. В нынешнем Кубке Гагарина почему-то провалилась очень крепкая и сбалансированная оборона бело-голубых, отвратительно сыграл вратарь Илья Коновалов – между прочим, протеже Кудашова. Выводы здесь напрашиваются сами собой.

При этом всегда нужно помнить, что «Динамо» — специфическая организация с постоянно меняющимся руководством и сложной вертикалью принятия решений. Конечно, в таких условиях возникают подковёрные игры, кто-то строит кому-то козни, но вряд ли всё это как-то мешало Кудашову работать в плей-офф.

Алексей Кудашов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стоит ли «Динамо» сейчас увольнять Кудашова? С одной стороны, он не показывает никакого результата в плей-офф вот уже три года, но с другой – нет однозначных кандидатур на замену. На рынке тренеров не выстраивается очередь, а свободные варианты вроде как уже имеют другие приоритеты – Воробьёв в «Ак Барсе». Гатиятулин в «Сибири». Так что здесь сложный момент для тех, кто будет принимать решение о будущем Кудашова в «Динамо» — менять, чтобы просто что-то поменять, или дать тренеру ещё один шанс. В «Салавате», кстати, в похожей ситуации выбрали второе.

Интересно, что в конце февраля, после победы «Динамо» в регулярке, гендиректор клуба Сергей Сушко говорил, что в ближайшее время попытается порадовать хорошими новостями относительно будущего Кудашова. Явный намёк на продление контракта, но «хороших новостей» за месяц так и не поступило, и вот уже бело-голубые в отпуске. И акции Кудашова стремительно летят вниз.