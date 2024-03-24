Быков оценил шансы СКА на победу в серии с «Автомобилистом»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о шансах СКА отыграться в серии с «Автомобилистом».

«Безусловно, СКА может рассчитывать на победу в серии. Пока не прозвучала финальная сирена последнего матча, шансы есть у обеих команд, поэтому спортсмены никогда не должны сдаваться. Думаю, что в первых трёх матчах не СКА был плох, а «Автомобилист» сыграл отлично и смог повести 3-0. Но последнюю точку всегда сложно поставить. На мой взгляд, в завтрашнем матче всё будет зависеть от тренеров команд, как они смогут поставить задачу и мотивировать хоккеистов», – приводит слова Быкова Metaratings.

Напомним, сейчас петербургский клуб проигрывает в четвертьфинальной серии «Автомобилисту» со счётом 1-3. 23 марта в четвёртой встрече соперников СКА одержал победу со счётом 5:2 и сократил отставание в счёте серии.