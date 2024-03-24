Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом», забросив 848-ю шайбу в карьере в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Команды играют на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» (США). «Вашингтон» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В третьем периоде российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Таким образом, на его счету уже 848 голов в карьере в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось 46 шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Столичные» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 77 очков после 69 игр. «Детройт Ред Уингз», который выше их на одну позицию, имеет в своём активе 78 очков после 71 встречи. Таким образом, в случае сегодняшней победы «Кэпиталз» могут войти в зону плей-офф. «Виннипег» закрепился на четвёртой строчке в Западной конференции, набрав 93 очка в 70 матчах.