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Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом», забросив 848-ю шайбу в карьере в НХЛ

Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом», забросив 848-ю шайбу в карьере в НХЛ
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Команды играют на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» (США). «Вашингтон» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Пасиоретти, Оши) – 41:21 (pp)     2:0 Овечкин (Макмайкл) – 43:36     3:0 Овечкин (Строум, Оши) – 52:00    

В третьем периоде российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Таким образом, на его счету уже 848 голов в карьере в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось 46 шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Столичные» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 77 очков после 69 игр. «Детройт Ред Уингз», который выше их на одну позицию, имеет в своём активе 78 очков после 71 встречи. Таким образом, в случае сегодняшней победы «Кэпиталз» могут войти в зону плей-офф. «Виннипег» закрепился на четвёртой строчке в Западной конференции, набрав 93 очка в 70 матчах.

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