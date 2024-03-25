«Я не хочу заканчивать сезон через две недели». Овечкин — о подъёме «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал успехи своего клуба в последних матчах Национальной хоккейной лиги.

«Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьёмся весь сезон начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть», — цитирует Овечкина официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня, 24 марта, на «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда. Овечкин отметился по ходу матча дублем.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков. В последних пяти встречах Александр забросил восемь шайб и отдал один ассист.

«Кэпиталз», в свою очередь, в шести последних матчах одержали пять побед.