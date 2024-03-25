Тренер «Вашингтона» высказался о результативности Овечкина в последних матчах

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:0). В этой встрече Овечкин оформил дубль.

«Когда наступают самые важные игры года, когда наш сезон стоит на кону почти каждую ночь, он показывает отличные результаты. Это яркие моменты, и он забивает важные голы для нашей команды, чтобы удержать нас в этом деле», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

За последние пять матчей Овечкин забросил восемь шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18».