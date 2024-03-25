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Тренер «Вашингтона» высказался о результативности Овечкина в последних матчах

Тренер «Вашингтона» высказался о результативности Овечкина в последних матчах
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:0). В этой встрече Овечкин оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Пасиоретти, Оши) – 41:21 (pp)     2:0 Овечкин (Макмайкл) – 43:36     3:0 Овечкин (Строум, Оши) – 52:00    

«Когда наступают самые важные игры года, когда наш сезон стоит на кону почти каждую ночь, он показывает отличные результаты. Это яркие моменты, и он забивает важные голы для нашей команды, чтобы удержать нас в этом деле», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

За последние пять матчей Овечкин забросил восемь шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18».

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