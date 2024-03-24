Вашингтон» всухую обыграл одного из лидеров Западной конференции и вернулся в зону плей-офф.

Овечкин — снова дубль в НХЛ. Повторил достижение Ягра, а до Гретцки всего 46 голов

«Вашингтон» продолжает борьбу за зону плей-офф. Осечки конкурентов позволили «столичным» вплотную подобраться к восьмому месту на Востоке. «Кэпиталз» от «Детройта» отделяло всего одно очко — при этом два матча было в запасе.

«Виннипег» уже давно уверенно идёт в зоне плей-офф и активно борется за лидерство в своей конференции. В последних двух матчах «Джетс» потерпели поражения, но в силе «реактивных» сомневаться не приходилось.

Перед встречей команд «Вашингтон» провёл трогательную церемонию в честь юбилея Ти Джея Оши. Опытный нападающий сыграл свой 1000-й матч в НХЛ. «Кэпиталз» вручили Оши памятную клюшку и джерси с его портретом и кубком. Поздравить Ти Джея вышел даже Никлас Бекстрём!

Матч, однако, начался с активных атак «Виннипега». «Джетс» поддавливали хозяев, но забить не могли. Они даже умудрились создать опасный момент, когда играли в меньшинстве.

Самый опасный момент в первом периоде возник у Александра Овечкина. Капитан «столичных» после ошибки защитников получил пас в слоте и то ли бросил, то ли попытался перевести на дальнюю штагу на товарища. В любом случае шайба прошла мимо ворот — а момент был упущен.

Второй период начался с давления «Вашингтона». У Дилана Строума даже был потрясающий момент — нападающий из слота бросал по воротам Коннора Хеллебайка, но не попал в створ.

Это была самая яркая вспышка «столичных» за 20 минут. В дальнейшем «Виннипег» вернул инициативу в свои руки. К 13-й минуте периода «Джетс» перебрасывали соперника со счётом 8:1!

По-настоящему опасный момент, однако, появился только в середине игрового отрезка. Во время большинства «реактивные» вывели нападающего на пустой угол ворот, но Чарли Линдгрен вновь спас свою команду.

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В итоге «Вашингтон» за весь второй период нанёс лишь три броска — «Виннипег» целых 11. Но игровой отрезок закончился удалением «Джетс».

А на старте третьего периода «Кэпиталз» распечатали Хеллебайка! Хозяева хорошенько надавили на «реактивных», в результате чего Джон Карлсон получил защиту в слоте, сблизился с воротами и бросил — 1:0! Долгожданный гол пришлось ждать почти 42 минуты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А на 44-й минуте произошло то, чего все ждали. «Вашингтон» выиграл вбрасывание, и Овечкин вместе с Коннором Макмайклом одновременно бросили — и забили! Гол сначала записали на канадца, но затем вернули россиянину. Есть шайба номер 847! До Уэйна Гретцки осталось всего 47 голов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кроме того, Овечкин в 18-й раз в карьере добрался до отметки в 25 шайб в сезоне. По этому показателю Александр вышел на второе место в истории НХЛ, сравнявшись с Яромиром Ягром.

А на 53-й минуте Овечкин всех удивил. В ходе контратаки Строум перевёл шайбу на капитана, который — неожиданно для всех — оказался на правом фланге. Ови никто не опекал, поэтому нападающий эффектно переиграл Хеллебайка, переложив шайбу на неудобную, и послал её в ворота. Гол номер 848! До Гретцки — 46 шайб!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В итоге «Вашингтон» спокойно довёл матч до уверенной победы, вернул должок за сухое поражение от «Виннипега» двумя неделями ранее, а Овечкин порадовал болельщиков. Но главное — «столичные» официально вернулись в зону плей-офф. Теперь всё точно в их руках.