Баширов: обмен Аймурзина в «Северсталь»? Я не только за Самонова, но и бесплатно отдал бы

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов оценил обмен с «Северсталью» вратаря Александра Самонова на нападающего Даниила Аймурзина.

«Переговорный процесс по Самонову в прошлом году? Конечно, мы и предлагали увеличенную сумму денег, чтобы не отдавать Аймурзина. Я принял решение, что этот обмен не состоится, но затем я пригласил на разговор Данилу, сообщил ему об интересе, хотел поднять самооценку. Не могу раскрыть подробности той беседы, но сейчас могу сказать, что я не то чтобы за Самонова, я бы его бесплатно отдал на два-три года туда. Это то, что ему нужно было. Не скажу, что это продуманное решение, оно, скорее, вынужденное. Но для него это оказалось удачное решение. Иногда надо пользоваться такой опцией, отдавать даже своих парней, чтобы они росли. С Аймурзиным так и получилось.

Есть ли запросы на других воспитанников клуба? Переговорный процесс стартует после 30 апреля, но наши игроки всегда участвуют в этом процессе. Фамилии Пустозёрова, Алалыкина, Башкирова всегда звучат как варианты для обмена. Но пока не было ничего такого, что бы нам подошло. Нет такой ситуации, как с Аймурзиным, но по тому же Пустозёрову, вероятно, будем разговаривать», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.