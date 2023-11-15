Гендиректор «Салавата» оценил результат обмена Аймурзин — Самонов для уфимского клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос, есть ли сожаление, что клуб отпустил нападающего Данила Аймурзина в «Северсталь». Напомним, российский нападающий пополнил состав череповецкого клуба в результате обмена на голкипера Александра Самонова.

«Конечно, хотелось бы, чтобы Данил играл в родном городе. Мы так и планировали. Считали, что Аймурзин станет основой будущего «Салавата Юлаева». Мы рассчитывали, что у нас будет время для построения новой команды как минимум в течение ближайших трёх лет. Но так получилось, что планы изменились. Мы сами виноваты. Думаю, пройди мы первый круг прошлого плей-офф, нам бы дали возможность заниматься постепенным формированием команды. Сейчас задачи изменились. Мы в долгу перед болельщиками.

Да, сейчас уже можем сказать, что мы получили то, что хотели. Александр – надёжный вратарь и хороший спортсмен. Команда в нём уверена. Его подписание положительно сказалось на игре команды. Уверены, что Александру комфортно в нашей команде и в нашем городе», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»: