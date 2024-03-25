Яков Тренин стал самым побеждающим хоккеистом месяца в НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Яков Тренин оказался самым побеждающим игроком месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Тренин не проигрывает в основное время уже больше месяца — с 15 февраля. До своего обмена в «Колорадо» он одержал восемь побед в составе «Нэшвилл Предаторз», а затем — ещё семь в «Колорадо».

Вчера, 24 марта, в матче с «Питтсбург Пингвинз» российский форвард набрал своё первое очко в составе нового клуба, забросив шайбу за 30 секунд до конца второго периода.

Этот гол помог его команде сократить отставание в счёте, а в итоге и одержать победу (5:4 ОТ) в матче, где они уступали 0:4 по ходу встречи.

Всего в текущем сезоне Тренин провёл 67 игр и набрал 15 (11+4) очков.

В данный момент «Колорадо» находится на второй строчке в Западной конференции, набрав 97 очков в 71 встрече.