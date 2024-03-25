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Бурные эмоции хоккеистов СКА и «Автомобилиста» на последних секундах матча. Видео

Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге завершился пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 победу одержала команда гостей.

Эмоции хоккеистов «Автомобилиста» и СКА на последних секундах встречи попали в трансляцию.

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Победный гол екатеринбуржцев на счету нападающего Андрея Обидина. Он набрал три очка в этом матче. Также у гостей заброшенными шайбами отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, дубль на счету Алексея Макеева.

У петербуржцев голы забили Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк (дважды).

«Автомобилист» — второй полуфиналист текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы выиграли серию со счётом 4-1.

СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф впервые с сезона-2014/2015.

Впервые в истории КХЛ две команды с посевом «5-8» вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

Напомним, ранее в полуфинал вышел челябинский «Трактор», всухую обыграв победителей регулярки — московское «Динамо» — 4-0 в серии.