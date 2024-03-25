Леонид Вайсфельд разобрал спорный эпизод в самой концовке матча СКА и «Автомобилиста»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался об эпизоде в конце пятого матча четвертьфинальной серии СКА — «Автомобилист», в котором екатеринбуржцы одержали победу со счётом 5:4.

«Двухминутного удаления здесь нет. Если игрок принял шайбу на себя, то это не считается задержкой игры. Единственное, что я думаю: арбитры могли раньше остановить игру, но это на их усмотрение. Мне понравилось, как судьи сегодня работали», — сказал Вайсфельд с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, за несколько секунд до конца матча защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв заблокировал шайбу, накрыв её собой и не дав хоккеистам СКА отыграться. Благодаря сегодняшней победе «Автомобилист» вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

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