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Ротенберг: индивидуальные ошибки у молодых игроков СКА. Мы рисковали, но выбора не было

Ротенберг: индивидуальные ошибки у молодых игроков СКА. Мы рисковали, но выбора не было
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о причинах поражения в серии второго раунда Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом», в которой его команда проиграла 4-1.

«Потенциал у команды сумасшедший. Она может выигрывать кубки, я в ней абсолютно уверен. Знаете, когда лидеры получают травмы, защитники… Выходят дублёры на роль лидеров, это не так просто. Но есть ребята, которые здорово себя проявили. Соперник мастеровитый, опытная команда, много лет играют вместе. Тактическая вариативность? Когда выполняли игровое задание, мы побеждали. Здесь были индивидуальные ошибки в исполнении молодых ребят, которые никогда на таком уровне не играли. Мы понимали, что мы рискуем, выпуская их, но у нас выбора не было. Это опыт для них. Нужно только поблагодарить каждого за самоотдачу. Здесь важно продолжать работу, вытаскивать ребят на новый уровень, это процесс», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА уступил в пятом матче серии с «Автомобилистом» со счётом 4:5 и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Впервые с сезона-2014/2015 петербургский клуб не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

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