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«СКА нанизывал меня, как на шампур». Защитник «Автомобилиста» Воробьёв – о концовке матча

«СКА нанизывал меня, как на шампур». Защитник «Автомобилиста» Воробьёв – о концовке матча
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Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв прокомментировал эпизод в концовке победного матча с петербургским СКА (5:4).

«В концовке шайба попала в хоккейные шорты, ближе к паху. Да, больно. Было невероятно больно, ноги подкосились, оставалось только лежать. Ну и команда соперника нанизывала, как шашлык на шампур, было очень больно. Но ещё больнее было тому месту, куда попала шайба. Бросал Степан Фальковский, а бросок у него будь здоров. Но через минуту после сирены уже понимаешь, что мы сделали шаг, к которому долго шли, и боль отошла на второй план», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Отметим, «Автомобилист» впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

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