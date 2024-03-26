«Это хорошо для развития хоккея». Бардаков — о поражении СКА от «Автомобилиста»

Нападающий СКА Захар Бардаков после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (4:5, 1-4) высказался о неудаче армейского клуба.

«Такое бывает в хоккее, это нормально. На самом деле это хорошо для развития хоккея. Все привыкли, что в полуфинал выходят СКА, ЦСКА. Всех это достало, все говорили об этом в начале сезоне. Ну, вот — это же хорошо для развития? Для нас, понятное дело, не очень, но мы проиграли сами себе. Такое бывает.

Если ещё «Магнитка» вылетит, тогда точно будет новый чемпион? Ну да, вообще-то да, будет круто», — сказал Бардаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Впервые с сезона-2013/2014 СКА и ЦСКА вместе не дошли до третьего раунда Кубка Гагарина. Тогда сам СКА прошёл ЦСКА (4-0 в серии) в первом раунде, а затем проиграл «Локомотиву» (2-4 в серии) в полуфинале Западной конференции.