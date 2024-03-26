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Форвард СКА Дедунов: всё было в наших руках. Сами ошибались, сами проиграли

Форвард СКА Дедунов: всё было в наших руках. Сами ошибались, сами проиграли
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Нападающий СКА Павел Дедунов высказался о причинах поражения в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Автомобилистом» (1-4).

«Всё было в наших руках. Отыгрались, смогли выйти вперёд. Свои же ошибки привели к такому результату. Упускали какие-то игровые моменты, ниточку игры. Надо было дожимать, но это уже отговорка. Сами ошибались, сами проиграли. Это наш результат.

«Автомобилист» идёт вперёд, значит, он смог что-то сделать, с чем мы не справились. У нас не получилось проявить свои лучшие качества. Наша вина, ничья больше. Хорошо, что команда выходила и билась даже при счёте 0-3. Вчера с таким же настроем вышли. Потеряли в третьем периоде что-то. Видать, где-то недоработали», — сказал Дедунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

После вчерашнего поражения на домашнем льду (4:5) СКА завершил сезон. Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

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