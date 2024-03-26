«Северсталь» продлила контракт с капитаном команды Адамом Лишкой

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Череповецкая «Северсталь» переподписала соглашение с нападающим и капитаном команды Адамом Лишкой. Новый контракт рассчитан на ещё один сезон.

«Адам Лишка с нами еще на один год.

Нападающий подписал контракт с клубом на следующий сезон. В сезоне 2023/24 Адам провел в общей сложности 72 матча и набрал 37 (14+23) очков при показателе полезности «-5».

Рады, что ты остался в «Северстали», Адам» — написала пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале клуба.

Словацкий хоккеист выступает за череповецкий клуб с 2018 года. За это время он провёл 329 матчей и набрал 125 очков (53+72). В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Лишка провёл 5 игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой.

Напомним, «Северсталь» завершила сезон-2023/2024 после проигрыша в серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартаку» со счётом 1-4.