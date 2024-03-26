«Свои ошибки скидывают на кого-то другого». Зайцев назвал причины вылета СКА

Арбитр международной категории Александр Зайцев высказался о комментариях СКА в адрес судейства после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Я считаю, подбор игроков СКА — это хорошо, конечно, использовать молодёжь. Так же, как Ларионов использует молодёжь. Но нужны старички, ветераны, которые в нужный момент могут сделать очень многое. А их, к сожалению, в СКА нет. Поэтому они свои ошибки скидывают на кого-то другого. Кто первый? Судья. Вот они и начинают придираться к каким-то моментам. Поэтому к судьям никаких претензий не могу предъявить, тем более в таких очень жёстких играх. Ну нет таких ляпов!» — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, вчера петербургский клуб уступил в пятом матче четвертьфинальной серии со счётом 4:5 и завершил сезон, проиграв серию 1-4.

Сегодня утром СКА опубликовал официальное заявление председателя совета директоров СКА Александра Медведева о судействе в плей-офф.