Хомченко совершил потрясающей сейв ловушкой в шпагате, поймав шайбу на линии ворот

В Омске в эти минуты местный «Авангард» принимает на своей площадке ярославский «Локомотив» в пятом матче серии. Идёт второй период — счёт 2:2.

После того как «Авангард» сравнял счёт в матче, «Локомотив» усилил натиск на ворота омичей. В одном из эпизодов великолепным спасением отметился вратарь «Авангарда» Павел Хомченко. Защитник «Локомотива» Мартин Гернат мощно бросил, в казалось бы, уже пустой гол ворот. Голкипер успел переместиться и в шпагате поймать шайбу в ловушку на линии ворот. Хоккеисты ярославцев аппелировали к арбитру с просьбой просмотреть момент на пересечение шайбы линии ворот.

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