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Хомченко совершил потрясающей сейв ловушкой в шпагате, поймав шайбу на линии ворот

Хомченко совершил потрясающей сейв ловушкой в шпагате, поймав шайбу на линии ворот
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В Омске в эти минуты местный «Авангард» принимает на своей площадке ярославский «Локомотив» в пятом матче серии. Идёт второй период — счёт 2:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)     1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5)     2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5)     4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)    

После того как «Авангард» сравнял счёт в матче, «Локомотив» усилил натиск на ворота омичей. В одном из эпизодов великолепным спасением отметился вратарь «Авангарда» Павел Хомченко. Защитник «Локомотива» Мартин Гернат мощно бросил, в казалось бы, уже пустой гол ворот. Голкипер успел переместиться и в шпагате поймать шайбу в ловушку на линии ворот. Хоккеисты ярославцев аппелировали к арбитру с просьбой просмотреть момент на пересечение шайбы линии ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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