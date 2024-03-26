Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков объяснил, о чём говорит проход «Трактора» и «Автомобилиста» в полуфинал плей-офф КХЛ. Челябинцы всухую обыграли московское «Динамо», а екатеринбургский клуб в пяти матчах прошёл СКА.

«Трактор» и «Автомобилист» зашли так далеко, а топ-клубы вроде ЦСКА, СКА, «Ак Барса» и «Динамо» рано вылетели? Это говорит о том, что команды в КХЛ сейчас в своём качестве и мастерстве игроков уже находятся примерно на одном уровне. Все клубы стараются сейчас работать для того, чтобы и внутренний резерв подходил качественно. Работа в клубах ведётся очень серьёзная — так же, как и селекция, — для того, чтобы уравнять шансы команд в Континентальной хоккейной лиге. И это сводится к тому, что борьба становится более напряжённой, непредсказуемой. А это самый главный момент для роста игроков, их эволюции. Только в конкуренции может идти прогресс. В то же время и для болельщиков сторона более интересная и непредсказуемая», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.