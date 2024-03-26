«Не совсем верится, что мы в полуфинале». Интервью с героем «Автомобилиста»

Вчера, 25 марта, «Автомобилист» одержал историческую победу — екатеринбуржцы обыграли СКА в пятом матче серии и впервые преодолели порог второго раунда Кубка Гагарина. Вместе с командой в полуфинал вышел и голкипер Евгений Аликин, для которого это дебютный плей-офф в КХЛ. Несмотря на то что последние два матча он был вынужден досматривать со скамейки запасных, в целом его можно назвать одним из героев «Автомобилиста» — Евгений не раз подтащил команду, особенно в первых трёх матчах серии.

Вскоре после финального свистка Аликин пообщался с корреспондентом «Чемпионата» и поделился эмоциями от исторической победы, назвал её ключевой фактор, а также предположил, действительно ли армейцы специально шли на него в первых играх, как об этом говорил Николай Заварухин.

«Чувствую облегчение. Психологическое давление было очень велико»

— Что сейчас чувствуете?

— Самое первое, что могу сказать — облегчение (улыбается). Конечно, выдалась такая же напряжённая серия, как и с «Ак Барсом». Одну выиграли, вторую выиграли, третью выиграли. При этом все матчи были кость в кость. Психологическое давление было очень велико, и оно накапливалось на протяжении всей серии. Поэтому, мне кажется, и дома в четвёртой игре из-за этого где-то и не хватило эмоций. Получилось так же, как с «Ак Барсом» — СКА выиграл четвёртый матч. Психологически ребята расслабились в плане ответственности, и удалось забрать серию сегодня.

— Что стало ключевым в пятом матче и в серии?

— Думаю, и сегодня, и в серии — обилие голов, которые мы смогли забить. У нас получилось вернуться в игру после счёта 2:4. Сплочённость коллектива повлияла — не сдались после этих голов и на характере вытащили.

— У вас и так было очень много работы, так ещё и полевые игроки много на себя приняли.

— Все знают, что в этом сезоне «Автомобилист» подписал самого блокирующего защитника — Кирилла Воробьёва (улыбается). Поэтому неудивительно, что мы так много ловим на себя. Он бросается под каждую шайбу. Ребята это видят и заражаются этим. Плюс плей-офф, совсем другие игры… О, вот и он как раз таки (Кирилл Воробьёв в этот момент проходит мимо. — Прим. «Чемпионата»)! Про тебя рассказываю (смеётся)! Все кусаются, пластаются, за каждой шайбой прыгают.

«Для «Автомобилиста» не пройти первый раунд — как в «Амуре» было не попасть в плей-офф»

— Два последних матча вы завершали досрочно. Это приводит в чувство или давит?

— Совершенно спокойно к этому отношусь. В течение сезона у нас часто бывали подобные замены: две пропускаешь в первом периоде — и тебя меняют. Что с Володей [Гaлкиным], что со мной такое было. В какой-то степени мы привыкли к этому, спокойно относимся. Тем более в плей-офф. Неважно, как ты сыграл. Главное, чтобы команда победила.

«Автомобилист» Фото: hc-avto.ru

— Это ваш первый плей-офф в КХЛ, и вы сразу прошли в полуфинал. Ещё и первый для «Автомобилиста».

— Не совсем верится, конечно (улыбается). Больше рад за ребят, которые здесь играли давно — Толю Голышева, Никиту Трямкина, Лёху Макеева. Давно команде не давался первый раунд, а сейчас прошли два. Для «Автомобилиста» не пройти первый раунд — как для меня в «Амуре» было не попасть в плей-офф. Сейчас сделали это вместе, это здорово.

— Насколько потери Широкова и Блэкера отразились на команде?

— Безусловно, это ключевые игроки. Без них было тяжеловато. Но у нас большая скамейка. Есть кому подстраховать этих ребят. Серёга Широков с нами был на выезде, поэтому не ощущалось, что его не было. Он после каждого периода заходил в раздевалку, подбадривал, давал какие-то наставления. А Джесси просто по состоянию здоровья не смог поехать. А так он с нами.

— «Автомобилист» считали андердогом и в серии с «Ак Барсом», и в серии со СКА, но в обеих вы победили со счётом 4-1. Этот статус снимал давление или мотивировал?

— Возможно, психологически нам было немного попроще. Может быть, это стало каким-то положительным моментом. Трудно сказать.

«Вера в свои силы у «Автомобилиста» определённо стала больше»

— В первых двух матчах игроки СКА частенько в вас врезались. Николай Заварухин даже говорил, будто армейцы специально на вас идут.

— Это плей-офф. Не знаю, была ли у них такая установка. Мне кажется, что нет. Ничего страшного в этих столкновениях нет. Психологически спокойно к этому отношусь. Это игра, ребята хотят забить. Я всё понимаю (улыбается). У каждого свои способы и методы. Я просто играл в свой хоккей.

— По ходу сезона была возможна отставка Николая Заварухина. Что-то поменялось с тех пор в команде, из-за чего результаты улучшились?

— Была пара слухов, но в команде не обращали на это внимание, настраивались на каждую игру. Не сказал бы, что игры были за тренера. Вообще не знаю, доходила ли до него эта информация. Но ребята настраивались на каждую игру. Играли друг за друга, за тренера, за себя и за того парня.

— Насколько внимательно будете следить за серией «Металлурга» и «Спартака», в которой определится ваш будущий соперник?

— Да мы и так следим. За всеми командами следили. Но, как сказал Сергей Широков, соперников мы не выбираем. Если хотим бороться за Кубок Гагарина, то неважно, на кого выходить. В любом случае для этого надо со всеми сильными командами сыграть.

— Вера в собственные силы после двух раундов у «Автомобилиста» возросла?

— Она определённо стала больше. Мы прошли две титулованные команды. Думаю, это скажется на нашей дальнейшей игре.