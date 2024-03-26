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«Я бы не стал включать слово «неожиданно». Вячеслав Быков прокомментировал вылет СКА

«Я бы не стал включать слово «неожиданно». Вячеслав Быков прокомментировал вылет СКА
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Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков прокомментировал вылет СКА из розыгрыша Кубка Гагарина. Петербургский клуб в пяти матчах уступил «Автомобилисту» в серии второго раунда плей-офф.

«СКА неожиданно вылетел от «Автомобилиста»? Я бы не стал включать слово «неожиданно». Это заслуга «Автомобилиста», что они смогли серьёзно подготовиться к стадии соревнований — к плей-офф. С такими серьёзными амбициями и качеством игры подошли к этим соревнованиям.

У СКА команда молодая, у них, может быть, не хватило какого-то опыта. Я считаю, что в любом состязании нужно отдать должное победителю, который в такой напряжённой борьбе смог добиться успеха. Я много читал, что у СКА действительно молодая, перспективная, очень талантливая команда. Там серьёзно работают, серьёзный тренерский штаб. Но ещё раз хочу сказать: отдаю должное моим землякам с Урала, игрокам «Автомобилиста», которые смогли пройти дальше, показали свои амбиции. Видимо, подготовленность команды «Автомобилист» была на высоком уровне, что и подтверждает результат», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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