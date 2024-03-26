«Предвзятость судей» и другие внешние факторы. В СКА не там ищут причины провала плей-офф

25 марта в КХЛ определился второй участник полуфинала Кубка Гагарина. Им стал «Автомобилист», одержавший в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ волевую победу над СКА (5:4). Команда Николая Заварухина поставила точку в серии – 4-1, впервые в истории екатеринбургского хоккея отправившись в третий раунд розыгрыша Кубка Гагарина. В свою очередь, для СКА этот сезон оказался завершён.

Что же, идея КХЛ об уходе от набившего оскомину финала Западной конференции СКА – ЦСКА оказалась достигнута в довольно неожиданном виде. Два армейских клуба теперь уже точно не встретятся в нынешнем плей-офф, так как впервые с сезона-2013/2014 СКА и ЦСКА вместе не дошли до третьего раунда Кубка Гагарина. 10 лет назад сам СКА прошёл ЦСКА (4-0 в серии) в первом раунде, а затем проиграл «Локомотиву» (2-4 в серии) в полуфинале Западной конференции. Теперь же московские армейцы вылетели в первом раунде от «Локомотива» (1-4), а СКА – во втором от «Автомобилиста» (1-4).

Для СКА подобный итог сезона невозможно охарактеризовать иным образом, нежели провал. Клуб из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не сыграет в полуфинале Кубка Гагарина, а пять выигранных матчей в плей-офф стали худшим результатом для питерских армейцев за 14 последних лет, когда клуб вылетел в первом раунде, уступив рижскому «Динамо» (1-3). При этом в расчёт не брался розыгрыш Кубка Гагарина – 2020, завершённый досрочно из-за пандемии коронавируса. СКА тогда выбил «Витязь» (4-0) в первом раунде.

Нынешний плей-офф был третьей попыткой Романа Ротенберга добраться до завоевания Кубка Гагарина в качестве главного тренера. И снова его СКА не дошёл хотя бы до финала, остановившись в этот раз и вовсе во втором раунде.

Что же привело к такому результату? Можно сослаться на травмы, что и сделал Ротенберг на пресс-конференции после пятой игры. И, безусловно, потери Александра Никишина, Андрея Педана, Борны Рендулича и Владимира Алистрова оказались болезненными для клуба, особенно отсутствие в серии с «Автомобилистом» Никишина. Адекватно заменить Александра не могла помочь никакая глубина состава. Без ведущего защитника у СКА рухнул розыгрыш большинства, да и игра в равных составах заметно просела.

Но вот для восполнения других потерь обладающий глубоким и весьма качественным по именам составом СКА имел все необходимые ресурсы. При этом соперник армейцев справился с ними без ключевого форварда и капитана Сергея Широкова и одного из ведущих защитников Джесси Блэкера. Первый сыграл в этой серии всего один матч, а второй травмировался ещё в первом периоде третьего матча. И понятно, что возможности уральского клуба по формированию длинной лавки были куда скромнее их питерского оппонента.

СКА уступил системному сопернику, который опирался не на каких-то конкретных лидеров, а на модель игры, предполагающую значительную степень взаимозаменяемости. Героями «Автомобилиста» стали как игроки верхних звеньев Алексей Макеев и Алексей Бывальцев, так и скромные работяги типа Семёна Кизимова и Степана Хрипунова. У самого СКА такой отлаженной системы в арсенале не оказалось, потеря нескольких хоккеистов критически ослабила команду, и тут возникают справедливые вопросы к тренерскому штабу армейцев и самому Ротенбергу. Правда, ответов на них Роман Борисович не даёт, предпочитая делать акцент на внешних факторах.

При этом если всё-таки возвращаться к персоналиям в составе СКА, то стоит признать, что в прошлое межсезонье армейцы не угадали с селекцией. И так бывает, если каждый год обновлять состав больше чем наполовину, следуя импульсивным порывам. Например, год назад Ротенберг легко и свободно расстался с Никитой Гусевым, который в этом сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ и даже с тяжёлой травмой до последнего тащил московское «Динамо» в плей-офф. На Гусева навесили ярлык «некубковый» и заменили на Сергея Толчинского. 29-летний Толчинский подписал пятилетний контракт и набрал 0 очков в пяти матчах серии с «Автомобилистом».

Подобные оплошности случались у менеджмента армейского клуба и раньше, но в этот раз количество ошибок в селекции оказалось слишком большим. Ещё одному новичку СКА, канадцу Брендану Лайпсику, даже сделали российское гражданство после подписания с ним двухлетнего контракта. Но есть полная уверенность, что доигрывать свой контракт Лайпсик будет уже где-то в другом месте. В плей-офф Ротенберг лишь два раза вспомнил о существовании форварда, а всё остальное время Брендан проводил в ложе для неиграющего состава.

30-летний Алекс Гальченюк, также пополнивший состав СКА в прошлое межсезонье, добротно сыграл в двух последних матчах плей-офф, но где он был в течение предыдущей части серии? Однажды он даже не попал в состав на матч. А ведь в следующем году Гальченюк войдёт в топ наиболее высокооплачиваемых хоккеистов всей лиги, потратив на себя 1/9 от платёжной ведомости армейской команды. И близко не раскрыл свой потенциал и Александр Кадейкин, чьё второе возвращение в Санкт-Петербург стало большой личной ошибкой для самого игрока, так как в СКА только и делали, что держали его в резерве да регулярно снимали с матчей при переходе на игру в три звена.

Белорусский защитник Сергей Сапего полезными действиями в решающих матчах сезона совсем не запомнился, а перешедший из «Торпедо» Максим Федотов, которого главный тренер СКА уже успел наградить сравнением с Кейлом Макаром, и вовсе совершил одну из наиболее роковых ошибок для армейской команды в серии с «Автомобилистом». Именно Федотов грубо обрезался в овертайме третьего матча, в результате чего счёт в серии стал 0-3.

Что касается травмированного Рендулича, то хорвату необходимо пожелать здоровья и скорейшего восстановления, но по его необходимости СКА также есть большие сомнения. На протяжении последнего месяца перед полученной травмой игровое время нападающего колебалось от 5 до 14 минут, практически в каждом втором матче опускаясь ниже отметки в 10:00. И это речь идёт о легионере, которого армейский клуб вырвал у «Сочи» в начале регулярного чемпионата, когда «леопарды» находились на пике. В итоге и южный клуб начал валиться в таблице, и Рендулич так и не получил чёткой игровой роли в его новом клубе.

Так и получилось, что огромное количество новичков не усилило СКА. На первых ролях находились Марат Хайруллин, Василий Глотов и Михаил Воробьёв, каждый из которых проводил уже не первый сезон в клубе с берегов Невы. У Хайруллина немного просела статистика в регулярке, но в плей-офф Марат солировал и не заслужил ни одного критического слова в свой адрес, тогда как Глотов и Воробьёв добились прогресса в сравнении с прошлым сезоном. Так это в хоккее и должно работать.

Из всех же новичков СКА последнего времени по большому счёту в плей-офф больших вопросов не могло быть только к нападающему Арсению Грицюку и к голкиперу Никите Серебрякову (пополнил состав клуба не в межсезонье, а в начале нынешнего сезона). Все остальные сыграли намного хуже ожидаемого, что и привело к столь раннему завершению сезона. Но есть ощущение, что вот именно такой провал и может отрезвить главного тренера армейского клуба, который, кажется, понял, что перестраивать всю команду каждое межсезонье является абсолютно контрпродуктивным ходом. На вчерашней пресс-конференции Ротенберг уже пообещал, что в этот раз он не будет менять 70% коллектива, а продолжит работу с этим костяком. А значит, в следующем сезоне СКА может стать сильнее.

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А ещё сильнее СКА станет, когда поймёт, что по-настоящему уверенная в себе команда на пути к трофею практически всегда преодолевает какие-либо внешние факторы. Будь то травмы, судейские ошибки или даже переезд на новую арену по ходу сезона. Но пока армейцы не готовы принимать поражения, сопротивляются им постфактум в инфополе, чем только ещё больше себя закапывают в глазах общественности. И если к выступлениям Романа Ротенберга на пресс-конференциях за весь сезон мы привыкли, то мощный выпад председателя Совета директоров СКА Александра Медведева в адрес судей – это что-то новенькое. И это новенькое похоже на истерику, которая точно не красит таких уважаемых людей.

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СКА проиграл «Автомобилисту» не из-за судейства. Не из-за «молодого» состава, травм и «СКА-Арены». Армейцы уступили потому, что соперник был сильнее. И чем быстрее в Санкт-Петербурге признают этот факт и начнут кропотливо работать над внутренними проблемами, тем лучше будет для них самих.