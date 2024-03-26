Галимов: в конце сезона надо спросить у зрителей, нравится им такой плей-офф или нет

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов оценил перекрёстный формат плей-офф КХЛ, введённый с этого сезона, при котором команды Западной и Восточной конференций играют между собой со второго раунда Кубка Гагарина.

«Другие серии плей-офф? Подскажите мне, а как сегодня сыграли? Мы просто видели гол, который там забили, и только это обсуждали, а как они доиграли, мы и не знали. «Авангард» выиграл? Ясно.

У меня есть знакомые в каких-то командах, эти серии я и смотрю. А чтобы кого-то выделить и назвать, я не смогу. У зрителей в конце сезона надо спросить, понравился им такой плей-офф или нет. Что касается игроков, то сейчас мы играем с «Магниткой», с которой ранее не играли в плей-офф. Наверное, зрителям тут больше надо подстраиваться, потому что в плей-офф все ждут СКА, ЦСКА, а тут Магнитогорск», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.