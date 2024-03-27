«Выделять кого-то сейчас — неблагодарное дело». Быков — о фаворитах Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков высказал мнение, что сложно выделить клубы-фавориты в борьбе за главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубок Гагарина.

«Все те команды, которые проходят в следующий этап, и будут фаворитами. Чем дальше команды проходят, тем больше амбиции возрастают — и желание дойти до заветной цели. Выделять кого-то сейчас, на этом этапе, — неблагодарное дело.

Трудно кого-то выделить. Это команды, который очень самобытные, интересные, представляющие интересный хоккей. «Авангард», «Металлург» — это команды, которые уже добивались побед в КХЛ, у них серьёзные амбиции. А у тех, кто ещё не был чемпионом, — то же самое (улыбается), более чем завышенный интерес и амбиции. Поэтому борьба предстоит очень интересная. Чем дальше мы уходим в соревнование, чем ближе конец, финал, тем интереснее будет борьба, игра — и матчи будут ещё более напряжённые и непредсказуемые. Поэтому мне сложно сейчас кого-то выделить.

Представляете: «Трактор» и «Автомобилист» никогда не завоёвывали Кубок Гагарина! «Локомотив» и «Спартак» сейчас возродились и прилично выступают. Мне просто будет интересно наблюдать со стороны, как будут проходить все эти матчи, события. Это будет очень интересная борьба — не только на льду, но и вне. Тренерские штабы должны будут анализировать, искать противодействия соперника, делать выводы. А игроки — искать лимит своих возможностей.

Все команды действительно интересные, самобытные, как я уже сказал. И можно просто наслаждаться хоккеем», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, на данный момент известны два полуфиналиста в плей-офф КХЛ. Ими стали «Трактор», выигравший серию у московского «Динамо» 4-0, и «Автомобилист», выбивший СКА — 4-1.