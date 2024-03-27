Михайлис заявил, что поражение в матче серии со «Спартаком» не повлияет на «Металлург»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис высказался о поражении от «Спартака» в четвёртом матче второго раунда Кубка Гагарина (0:1).

«Как на команде отразился перенос матча? В первую очередь хотел бы выразить свои соболезнования всем семьям пострадавших. Это наша работа. Сыграли хороший матч, было много моментов. В большинстве было много моментов, надо было их реализовывать.

Какая игра серии была самой сложной? Каждая была по-своему сложная. Не стоит обращать на это внимания. Самое главное — это восстановление и подготовка к следующей. Это поражение никак психологически на нас не повлияет», — приводит слова Михайлиса сайт Legalbet.

Напомним, вчера, 26 марта, в Москве состоялся матч «Спартак» — «Металлург» в рамках серии четвертьфинального раунда плей-офф КХЛ. Со счётом 1:0 победу одержали красно-белые. Таким образом, счёт в серии стал равным: 2-2.