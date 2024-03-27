Игорь Григоренко — о шайбе Юрчо коньком: гола там нет, было чистое движение ногой

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о голе в матче «Авангард» — «Локомотив» нападающего омичей Томаша Юрчо.

«Я считаю, что гола там не было. Там было и движение ногой, и конёк оторвался. Или надо разрешать ногами забивать, чтобы избежать этих разговоров и всего остального. Забил ногой – чистый гол. Потому что у нас по правилам то одно, то другое. У нас по-разному все трактуют эти правила – один судья так сделает, второй по-другому. Непонятно. Но движение ногой чистое было, я сегодня несколько раз пересматривал», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, вчера, 26 марта, «Авангард» обыграл «Локомотив» со счётом 4:2 и сократил отставание в серии. Сейчас счёт в пользу железнодорожников 3-2.