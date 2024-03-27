Экс-форвард сборной России высказался об изменении игры «Авангарда» после смены тренера

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко прокомментировал игру «Авангарда» после отставки главного тренера Михаила Кравца.

«Такого не бывает, чтобы сразу проявились изменения. Плюс-минус по той же схеме они играли. Может быть, это встряска. Не знаю, что у них было в коллективе, но я считаю, что за два дня ничего не может произойти. Я не верю, что за это время можно что-то с командой придумать», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ омская команда проиграла всухую — 0:7. После этого руководство «Авангарда» приняло решение отправить в отставку Кравца, а исполняющим обязанности был назначен Сергей Звягин. Под его руководством клуб выиграл третий и пятый матчи серии. Сейчас «Локомотив» ведёт в счёте 3-2.